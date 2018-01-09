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İstanbul'da sahte içki üreten şebekeye baskın!

İstanbul’da, sahte içki üretildiği belirlenen bir depoya yapılan baskında,  litrelerce sahte içki ile binlerce boş içki şişesi ele geçirildi.  Boş şişelerin çöpten toplanmış şişeler olduğu tespit edildi.

09 Ocak 2018 Salı 17:11
İstanbul'da sahte içki üreten şebekeye baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FatihVefa Caddesi, Divanefendi Sokak'ta bir adreste sahte içki üretildiğini belirledi. Takip ve araştırmaların ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, sahte içki üreten 2 şüpheliyi suç üstü yakalayıp gözaltına aldı. 

Arama yapılan adreste, onlarca şişe sahte içki ile binlerce boş içki şişesi, çok sayıda kapak ve litrelerce metil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen boş içki şişelerinin, çöplerden toplandığı tespit edilirken, üzerlerinde orijinal etiketleri olan şişelerin, sahte içki ile doldurularak, piyasaya sürülmek üzere depolandığı polis tarafından tespit edildi.

Çöpten toplanan şişeleri kullanan çetenin, bu yöntemle sahte içkilerin gerçeğinden ayırt edilmesinin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken, sağlık koşullarını hiçe sayarak üretilen sahte içkilerden alınan numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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