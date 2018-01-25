İstanbul'da sahil yolu çöktü

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Sarıyer Kalender Ordu Evi önünde yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya Yeniköy arası trafiğe kapatıldı.
25 Ocak 2018 Perşembe 07:30
Bölgede çalışmalar devam ediyor. Araçlar Tarabya Yokuşu'na yönlendiriliyor.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 07:30
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