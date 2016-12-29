İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen yağış dün akşam başladı. Gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de şiddetli rüzgarla birlikte devam etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da şu an hissedilen hava sıcaklığı 2 derece ve sağanak yağış etkili oluyor. Öğlen saatlerinden itibaren kuzeyden esen rüzgarın yerini poyraza bırakması ve yağışın kara dönmesi bekleniyor.
Bugün başlaması beklenen kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen yağış dün akşam başladı. Gece boyunca etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de şiddetli rüzgarla birlikte devam etti.