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İstanbul'da sağanak sürprizi

Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:16
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:16
  1. istanbul
  2. sağanak yağış
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