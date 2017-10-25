İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, özellikle Silivri, Beykoz ve Çekmeköy'de etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı.

Silivri'de sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

FSM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Beykoz ve Çekmeköy'de etkili olan yağış nedeniyle, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Kavacık aktarma duraklarında otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandı. Sefer gecikmeleri nedeniyle vatandaşlar uzun süre yağış altında otobüs beklemek zorunda kaldı.

Ayrıca Beykoz sahilinde lodos etkili oluyor.

Atatürk Havalimanı'nda ise yağış nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan aprondaki işçiler, uçakların altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak." denildi.