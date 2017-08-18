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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:33
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

 Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05:00 sıralarında; Şişli, Güngören, Bağcılar ve Esenler'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir restorana giren ekipler, içeriden bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra şüphelinin Esenler, Namık Kemal Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan evine operasyon gerçekleştirdi. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki bir daireye giren polis ekipleri dairede aramalar yaptı. Polis ekipleri, Mimarsinan Mahallesi, 94. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binaya da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:33
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