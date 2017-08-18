İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05:00 sıralarında; Şişli, Güngören, Bağcılar ve Esenler'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir restorana giren ekipler, içeriden bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra şüphelinin Esenler, Namık Kemal Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan evine operasyon gerçekleştirdi. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki bir daireye giren polis ekipleri dairede aramalar yaptı. Polis ekipleri, Mimarsinan Mahallesi, 94. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binaya da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.