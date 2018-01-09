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İstanbul’da şafak vakti 30 adrese baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih ve Gaziosmanpaşa’da 30 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

09 Ocak 2018 Salı 07:44
İstanbul’da şafak vakti 30 adrese baskın!

Operasyonun 39 kişinin yakalanmasına yönelik olduğu öğrenildi. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Gaziosmanpaşa ve Fatih’te 30 adrese girildi. Girilen adreslerde aranması bulunan 39 kişiye yönelik olduğu belirtildi. Fatih’te bulunan iki katlı eve giren ekipler şüpheli bir kişiyi göz altına aldı.Polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarına devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 07:44
  1. Gaziosmanpaşa
  2. polis
  3. narkotik
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