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İstanbul’da sabaha karşı hareketli anlar… TIR ve kamyonlarla kapattılar!

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde, sabaha karşı tahliye ve yıkım işlemi gerilimi yaşandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:33
İstanbul’da sabaha karşı hareketli anlar… TIR ve kamyonlarla kapattılar!

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde, sabaha karşı tahliye ve yıkım işlemi gerilimi yaşandı. TIR'lar ve kamyonlarla ambarların giriş ve çıkış kapıları kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri geldi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahliye ve yıkım kararını uygulamak üzere önce çevik kuvvet ekipleri ambarlara gelirken, bir grup esnaf da bu uygulamaya karşı direndi.

Akşam saatlerinden itibaren ambarlar esnafı, site içinde grup halinde beklemeye başlarken, güvenlik güçleri de saat 03.00 sıralarında gelmeye başladı. Kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini savunan esnaf, sloganlar atarak tepki gösterdi.

TIR'lar ve kamyonlarla ambarların giriş ve çıkış kapıları kapatılırken, çevik kuvvet ekiplerinin TOMA’larla geldiği aynı zamanda iş makinelerinin de yer aldığı görüldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, girişi kapatılarak yaklaşık 6 saattir eyleme devam edilen siteye yan taraftaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinden zırhlı kepçe ve TOMA'larla girdi. Ekipleri görünce giriş noktasına gelen bazı göstericiler araçların geçişini engelledi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.

SABAHA KARŞI ANLAŞMA SAĞLANDI... BOŞ DURUMDAKİ 17 AMBARIN ÇATISI YIKILACAK

Yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 07:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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