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İstanbul'da saatlik güncel hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün hava durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri neler? İşte, en güncel verilerden alınan tahminlere göre İstanbul’da saatlik hava durumu…

22 Ağustos 2017 Salı 09:43
İstanbul'da saatlik güncel hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava durumu tahmin raporuna göre;

İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların İstanbul ve çevresinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

AKOM tarafından, İstanbul’daki hava sıcaklıklarına ilişkin gelen yeni bilgilere göre; Trakya’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul ili geneline yayılması ve akşam saatlerine kadar da aralıklarla etkili olması tahmin ediliyor. 22 Ağustos Salı günü (bugün) İstanbul ili genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenmesi ve özellikle Anadolu yakasında daha etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL SAATLİK GÜNCEL HAVA DURUMU! 22 AĞUSTOS 2017

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:43
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