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İstanbul'da rehineler polis operasyonuyla kurtarıldı!

İstanbul'da bir market çalışanlarını rehin alan saldırganlar, polisle çatışmaya girdi. Olay sonrasında üç kişi gözaltına alındı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:24
İstanbul'da rehineler polis operasyonuyla kurtarıldı!

İstanbulEyüpsultan'da bir markette çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler kurtarılırken, o anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZORLA İÇERİ GİRİP ÇALIŞANLARI REHİN ALMIŞLAR

Olayın meydana geldiği yerde işyeri olan Çetin Eren isimli bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 21.00'den kapatıyorlar zaten kapıları. Hesapları kapatıp çıkarken bir araç yanaşıyor, 4 kişi iniyor içinden silahlı. Zorla içeri giriyorlar, arkadaşları rehin alıyorlar. O esnada emniyet birimleri de o soyguncuları takip ediyorlarmış. Emniyet birimleri de olaya giriyorlar ve orada kısa süreli çatışma çıkıyor. 2 kişi aşağıya kaçıyor, orada da çatışma yaşanıyor. Polis ekipleri alıyor kıskıvrak soyguncuları. Buradakiler de çalışanları rehin alıyorlar. Polislerde diyalogdan sonra çalışanlar çıkıyor, polisler de soyguncuları da alıyorlar. Ben burada değildim, 5 dakika önce çıkmıştım dükkandan. Hatta market kapanmadan önce de alışveriş yapmıştım saat 20.55'te, daha sonra iş için buradan ayrıldım. 20 dakika sonra geldiğimde burasını komple kapatmışlardı. Olan olmuştu. Dükkanıma da giremedim, ileride alıkoydular bizi. Emniyet güçleri operasyon yapıyorlardı." 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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