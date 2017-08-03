İstanbul'da pompalı tüfekle asker uğurlama dehşeti!

Eyüp'te gençlerin asker uğurlamasında kan aktı. Kalabalık bir grup, önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi'ndeki parkta toplandı. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocuklarla dolu Oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. O anlar parkın güvenlik kameralarına da yansıdı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 5 yaşındaki Yıldızsu Unus'un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

"YÜZDE 80-90 GÖZÜNÜ KAYBETME OLASILIĞI VAR"

Yıldızsu'nun anneannesi Meryem Kaya o anları DHA'ya anlattı. Torunu kucağındayken olayın yaşandığını söyleyen Kaya, "Asker kutlaması saat 20.00'da başladı. 2 saat sürdü. Asker eğlencesi tamamen bitti. Gençler dağılmaya başladı. Bitmesiyle bizim kalkmamız bir olacaktı. O anda silah patladı, tam önümde oldu. Torunumun durumu iyi değil. Gözünü yüzde 80-90 kaybetme olasığı var. Doktorla konuştuk, öyle söyledi. Saçmalardan birini çıkardılar diğeri gözünün içinde. Bir ameliyat geçirdi, belki 10 ameliyat geçirebilir diyor" dedi.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

