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İstanbul'da polisten sıcak takip! Bu şekilde ele geçirildi...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da düzenlediği operasyonda yarım ton esrarı ketçap kutularında ele geçirdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:22
İstanbul'da polisten sıcak takip! Bu şekilde ele geçirildi...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz mart ayında biri çetenin Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. 

Takipte, çetenin uyuşturucuyu kamyona yükleyerek İstanbul'a doğru yola çıkardığı belirlendi. Mobilya yüklü kamyon Ankara'da sıcak takibe alındı. Kocaeli'den İstanbul'a giren kamyon durduruldu. Şoför ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

500 KİLO ESRAR

Dedektör köpek panzer kamyonda hassas burnuyla arama yaptı. Panzer mobilyalar arasındaki ketçap kutularına patilerini vurarak dikkat kesildi. Kutular tek tek açılarak esrarlara ulaşıldı. Ketçap kutularında 500 kilo esrar bulundu. Polis operasyonun devamında esrarla bağlantılı 3 kişiyi daha yakaladı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul Narkotik polisi, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da tavuk çiftliğini basarak eroin imalathanesi ele geçirmiş ve aramalarda 1 ton eroin bulmuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:22
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