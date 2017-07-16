İstanbul'da polise alçak saldırı! Şehit düştü...

Tuzla'da silahla vurularak ağır yaralan polis memuru Battal Yıldız (31) kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendikeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şehit düştü. Sabah saatlerinde şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi savcı incelemesinin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek

HIRSIZLIK İHBARIYLA OLAY YERİNE GİTMİŞTİ

Olay Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye "dur" ikazında bulundu.

Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı, Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Yıldız'a ateş ederek ağır şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Battal Yıldız sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı polis memuru Battal Yıldız'a kan vermek için hastaneye mesai arkadaşları da geldi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi.