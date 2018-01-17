İstanbul'da pidecide oturan müşterilere silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, 05.15 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde bulunan bir pidecinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pideci önünde oturan müşterilere silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda biri kadın 3 kişi yaralandı. Durumu haber alan çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.