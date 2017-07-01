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İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar %9,38, toptan fiyatlar %3,07 arttı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:21
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,38, toptan fiyatlar yüzde 13,07 arttı. Bir önceki aya kıyasla ise İstanbul'da perakende fiyatlarda yüzde 0,06, toptan fiyatlarda yüzde 0,09 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:21
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