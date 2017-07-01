İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,38, toptan fiyatlar yüzde 13,07 arttı. Bir önceki aya kıyasla ise İstanbul'da perakende fiyatlarda yüzde 0,06, toptan fiyatlarda yüzde 0,09 artış gerçekleşti.



Kaynak: AA