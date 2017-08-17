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İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu 3 gözaltı

İstanbul ve Bursa'dan çaldıkları çekici ve forklifti alıcı kılığına giren polislere satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:32
İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu 3 gözaltı

12 Ağustos'ta Bağcılar'da çift katlı oto taşıyıcı, 14 Ağustos'ta Zeytinburnu'nda kamyonet ve 15 Ağustos'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesinden çekici ve üzerinde bulunan forklift çalındı. Küçükçekmece'de bazı kişilerin piyasa değerinin altında çekici ve  forklift satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelilerle çekici ve forklifti satın alma bahanesiyle temas kuran polisler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden Ali K.'nın kullandığı lüks otomobilin de Almanya'dan çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ferhat T.  Mustafa B. ve Ali  K. Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:32
  1. İstanbul
  2. oto hırsızlığı
  3. Bursa
  4. Almanya
  5. Bağcılar
  6. Bakırköy
  7. Zeytinburnu
  8. Küçükçekmece
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