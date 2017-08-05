Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da kaçak akayakıt operasyonu!

İstanbul Sultangazi'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:00
İstanbul'da kaçak akayakıt operasyonu!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların işlenip "10 numara" yağ ile karışık akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Cebeci Mahallesi taş ocağı yolunda bulunan bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 9'u yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.


İmalathane sahibi Ş.A.'nın (50) daha önce de aynı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:00
  1. Sultangazi
  2. kaçak akaryakıt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...