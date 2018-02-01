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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto edip, provokasyon yaparak kaos çıkarmaya çalışan terör örgütü MLKP üyesi 13 terörist gözaltına alındı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:15
İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütüne yakın yayınların çağrısıyla, Mehmetçik'in Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için sokağa çıkan bazı şüphelileri internet üzerindeki hesaplarını takip ederek tespit etti. 

Yapılan çalışmalarda, daha önce ölen bazı terör örgütü üyelerini anma adına eylem yapan ve yasa dışı etkinlikleri terör propagandasına çeviren bazı şüphelileri de tespit eden TEM ekipleri çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı aldı.

İstanbul, Diyarbakır ve Ankara’da eş zamanlı olarak Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 13 MLKP üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülen 13 teröristin sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:15
  1. SON DAKİKA
  2. İSTANBUL
  3. OPERASYON
  • MkMk15 dk önce
    MLKP bunlar şeytana ruhunu satmış mahluklar.islah olmazlar .Allah ım sen bunları kahreyle .türk milletine kan kusturuyorlar.
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