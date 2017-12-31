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İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

31 Aralık 2017 Pazar 08:38
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 08:38
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