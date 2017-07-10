İstanbul'da operasyon!

Fatih’in Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adreste uyuşturucu bulunduğu şüphesi üzerine savcılık kararı ile operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. Biri gecekondu, biri apartman iki ayrı adresin giriş katlarına girilen operasyon hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek vererek, çevrede güvenlik önlemi aldı.