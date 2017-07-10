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İstanbul'da operasyon!

Fatih’te iki ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu düzenlendi. Şafak operasyonuna Özel Harekat operasyonları da destek verdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:08
İstanbul'da operasyon!

Fatih’in Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adreste uyuşturucu bulunduğu şüphesi üzerine savcılık kararı ile operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. Biri gecekondu, biri apartman iki ayrı adresin giriş katlarına girilen operasyon hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek vererek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:08
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