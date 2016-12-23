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İstanbul'da operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi. 

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

31 KİŞİ YAKALANDI

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

 
EtiketlerİstanbulDAEŞ
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