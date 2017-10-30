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İstanbul'da önce lüks aracını yaktı, ardından tehdit savurdu

Şişli'de, seyir halinde olduğu aracı park edip yakan Eyüp Dilme, elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
İstanbul'da önce lüks aracını yaktı, ardından tehdit savurdu

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı  lüks jeep ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme'ye yaklaşmaya korktukları için  yanan jeepe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yanan jeep tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
  1. şişli
  2. yangın
  3. jeep
  • SinosSinos1 sa önce
    İyi yapmis :-) parasi vardir alir bir daha
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