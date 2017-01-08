İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları açıklandı

İBB, İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı.

İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları açıklandı
Eklenme: 08 Ocak 2017, 05:44
Bu haber 589 kez okundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

 

Kaynak: En son haber

 

 
Etiketlerİstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçtiistanbulkar yağışıkar kalınlığı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.