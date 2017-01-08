İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları açıklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.

KAR KALINLIKLARI

Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm



-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm



-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm



-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm



-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm



-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm



-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

Kaynak: En son haber