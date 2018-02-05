İstanbul'da okulların ilk gününde hareketli saatler!

Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.

Bu arada Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, okulun yakınındaki bir internet cafeye girerek denetim yaptı. Yaşları tutmadığı halde internet kafeye giren 3 çocuk, polisler tarafından okul yetkililerine teslim edildi.