İstanbul'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yağmur beklendiği belirtildi. Yağmurun, sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, ardından tekrar yağmura dönerek öğleden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

METRO VE METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro ve metrobüs seferlerinin normale döndüğünü açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle seferler sabaha kadar yapılıyordu.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL

Edirne'de son 1 haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santime ulaştı. Edirne Valiliği, il genelinde okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Edirne Valiliği, Meteorolojik raporlara göre kentte sabah saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santim daha yükseleceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, yerde mevcut kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 santim ve üzerinde yeni bir kar beklendiği, kar yağışının etkisini Perşembe sabah saatlerinden itibaren kaybedeceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı başta çatılarda biriken kar ve buz yüklü olmak üzere, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

RAPOR ÜZERİNE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları bugün için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'de öğle saatlerin itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezine bağlı 13 köyün, İpsala İlçesi'nde 13, Meriç İlçesi'nde 8, Uzunköprü İlçesi'nde 20, Enez İlçesi'nde 9 ve Havsa İlçesi'nde ise 6 köy olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

1963 YILINDA REKOR 50 SANTİM

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de en yüksek kar kalınlığı 1963 yılında 50 santim olarak ölçüldü. Şu anda 27 santime ulaşan kar kalınlığının sabaha kadar devam etmesi halinde 20 santim daha yükseleceği, dolayısıyla yeni bir rekora ulaşılabileceği kaydedildi.

KIRKLAERLİ'NDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların bugün de tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilik kararıyla hafta başından bu yana okullar tatil edilmişti.

KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI

Kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yeniden arttırdı. Kar yağışı nedeniyle ise 34 köy yolu iki gündür ulaşıma kapalı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

ÇANAKKALE'NİN 3 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam sosyal medyada en çok takip edilen isimlerin başında İstanbul Valisi Vasip Şahin geldi. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, Şahin'i sosyal medyada sıkı takibe aldı. Şahin, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediği yönünde herhangi bir bilgi vermedi.