İstanbul’da nem Cuma günü düşmeye başlayacak

İstanbul'da sert rüzgar serinlik veriyor ama kentin kuzeyi hala çok nemli. İstanbul’da yarın (Perşembe) havanın 33 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.



İstanbul'da nem cuma günü düşmeye başlıyor ama asıl serinleme Pazar günü. İstanbul’da Pazar günü hava sıcaklığının 33 derece hissedilen hava sıcaklığının ise 34 derece olması bekleniyor.



Ankara ve İç Anadolu'da sıcaklık çok artıyor, 35-36 derece . Türkiye genelinde yaklaşık 6 gün hava çok sıcak olacak.