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İstanbul'da neler oluyor?

Kayma nedeniyle sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:08
İstanbul'da neler oluyor?

Esenyurt'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı. Kaymanın etkisiyle bir kamyon yan yattı.

Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi, 3067 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu.

Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:08
  1. Esenyurt
  2. 3067
  3. Akçaburgaz Mahallesi
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