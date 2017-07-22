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İstanbul'da 'naylon fatura' operasyonları: 12 kişi gözaltında

İstanbul'da hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik 9 operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:11
İstanbul'da 'naylon fatura' operasyonları: 12 kişi gözaltında

İstanbul'da hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura bastıkları ve piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde son bir haftada düzenlenen 9 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, birçok firmaya ait kaşe, mühür, irsaliye ile boş ve dolu fatura koçanları ele geçirildi.

Şüphelilerin, farklı firmalar adına toplam 7 milyon lira değerinde naylon fatura bastığı ve bu faturaları yüzde 3-8 arasında komisyon alarak piyasaya sürdüğü iddia edildi.

Ele geçirilen irsaliye, fatura, mühür ve kaşeler, incelenmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:11
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