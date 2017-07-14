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İstanbul'da metrolar 24 saat çalışacak
İstanbul metrosu, cumartesi ve pazar günleri 24 saat hizmet verecek.
14 Temmuz 2017 Cuma 17:41
İstanbul metrosu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde cumartesi ve pazar günleri 24 saat hizmet verecek.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:41
İstanbul
Ad Soyad
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