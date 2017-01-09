İstanbul'da mesai saatleri değişti!

Bu haber 2.634 kez okundu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin bitişi 15:30'a alındı.

İstanbul Valilğinin internet sitesinde yer alan açıklamada; "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir" denildi.

ZORUNLU HİZMETLERDE MESAİNİN ÖNE ALINIP ALNMAYACAĞI KURUMU AMİRİNİN YETKİSİNDE!

İstanbul Valiliğinden yapılan mesai açıklaması şu uyarıyla bitirildi; "Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır."