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İstanbul'da lüks rezidansa baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik’te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 07:15
İstanbul'da lüks rezidansa baskın!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

LÜKS REZİDANSA ÖZEL TİM GİRDİ

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi. 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 07:15
  1. İstanbul
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