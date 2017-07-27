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İstanbul'da lüks otelde yangın korkusu

Bayrampaşa'da bulunan bir otelin jeneratör kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

27 Temmuz 2017 Perşembe 07:59
İstanbul'da lüks otelde yangın korkusu

Otelin Jeneratör kısmında saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olayı fark eden otel görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin içi yoğun dumanla kaplandı.  

OTELDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, görevliler tarafından oteldeki müşteriler dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, bir süre dışarıda bekleyen otel müşterileri ise yeniden otele geri döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:59
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