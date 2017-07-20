İstanbul'da 'Kurt Kapanı 7' başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Kurt Kapanı-7 operasyonu kapsamında Anadolu yakasında bulunan tüm ilçelerde hava, kara ve denizden tüm giriş çıkışlar kontrol altına alındı. 250 ekip ve 1500 personelle uygulama yapılıyor.

Operasyonun amacı "suçun önlenmesi, suç şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi" olarak belirtildi.