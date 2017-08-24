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İstanbul’da kurbanlık hayvan barınağında yangın

İstanbul'da Sarıyer Hadım Koru Yolu Caddesi üzerinde büyükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu barınakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
İstanbul’da kurbanlık hayvan barınağında yangın

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönden araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Yangında bazı hayvanlar telef olurken diğer hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak alandan uzaklaştırıldı. Alevleri söndüren itfaiye görevlileri, duman tahliyesi ve köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Barınakta hasara yol açan yangın nedeniyle iki büyükbaş hayvan telef oldu. Sahibi tarafından içeriden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilenen diğer 6 hayvan ise kesildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:11
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