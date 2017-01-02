İstanbul'da korkutan yangın

Sancaktepe Yenidoğan caddesinde çok sayıda dükkanın bulunduğu alanda yangın çıktı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:07
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Sancaktepe'de içerisinde çeşitli atölyeler, market ve ofislerin bulunduğu fabrika alev alev yandı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Yolu Caddesi'nde bulunan bir fabrikada saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede içerisinde toz boya, koltuk, metal atölyeleri, market ve ofislerin bulunduğu 500 metrekarelik alana sahip fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankı sevk edildi. İtfaiye erleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

SOKAĞIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı sokağın elektriği kesildi. Sağlık ekipleri ise olay yerine hazır bulundu. Vatandaşalar yangının toz boya imalathanesinde başladığını ve alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığını dile getirdiler.

ALEVLER AMATÖR KAMERADA

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerde fabrikanın alev alev yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, yanarak kullanılmaz hale gelen fabrikanın içerisinde inceleme yapıyor.

 
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