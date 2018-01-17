İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kız kaçırdılar

Levent'te kimliğe belirsiz kişiler, durdurdukları taksinin içindeki kızı zorla alıkoyup, başka bir araçla uzaklaştılar.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Taksi şoförünü hırpalayan kişiler, aracın içindeki kadının kaçmasını engelledi. Kollarından sürüklenerek başka bir araca alınan genç kadının kimler tarafından ve neden kaçırıldığı ise bilinmiyor.

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