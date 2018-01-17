İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kız kaçırdılar
İstanbul Levent'te kimliğe belirsiz kişiler, durdurdukları taksinin içindeki kızı zorla alıkoyup, başka bir araçla uzaklaştılar.17 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Levent'te kimliğe belirsiz kişiler, durdurdukları taksinin içindeki kızı zorla alıkoyup, başka bir araçla uzaklaştılar.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Taksi şoförünü hırpalayan kişiler, aracın içindeki kadının kaçmasını engelledi. Kollarından sürüklenerek başka bir araca alınan genç kadının kimler tarafından ve neden kaçırıldığı ise bilinmiyor.
A Haber