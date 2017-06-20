İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da korkunç infaz!

İstanbul Esenyurt'ta biri kadın iki kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Esenyurt'ta biri kadın iki kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak infaz edildi.

20 Haziran 2017 Salı 10:35
İstanbul'da korkunç infaz!

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen biri kadın iki kişiye, ilk belirlemeye göre silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapatırken inceleme sürüyor.

"GİTTİĞİMDE 2 KİŞİ YERDEYDİ"

Silah sesleri duyan bir vatandaş ise "Yakındaydım gittiğimde 2 kişi yerdeydi. Ard arda 10 ele yakın silah sesi duydum. Sesin bitmesini bekledim olay olduğu yere yakınlaştığım da ikisi kafasından vurulmuş ayrı ayrı yerlerde yatıyorlardı. Biri bayan diğeri erkekti" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:35
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
    1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    3. Japon devi iflas etti
    4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    5. Yarın akşam Kadir Gecesi
    6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    11. Avustralya'dan Suriye kararı
    12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!