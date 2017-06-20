İstanbul'da korkunç infaz!

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen biri kadın iki kişiye, ilk belirlemeye göre silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapatırken inceleme sürüyor.

"GİTTİĞİMDE 2 KİŞİ YERDEYDİ"

Silah sesleri duyan bir vatandaş ise "Yakındaydım gittiğimde 2 kişi yerdeydi. Ard arda 10 ele yakın silah sesi duydum. Sesin bitmesini bekledim olay olduğu yere yakınlaştığım da ikisi kafasından vurulmuş ayrı ayrı yerlerde yatıyorlardı. Biri bayan diğeri erkekti" diye konuştu.