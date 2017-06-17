İstanbul'da Katar'a destek eylemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla kurulan Halk Özel Harekatı Derneği üyeleri, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstinye'de bulunan Katar'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

Saygı duruşunda bulunan gruptakiler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Dernek Başkanı Fatih Kaya, burada yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar aleyhine attığı adımları, yanlışları ve ambargoları kınadıklarını belirterek, "Devletimizin her zaman yanında olan Katar'a yönelik 'teröre destek' verdiği yalanını, uygulanan ambargo ile yanlışları şiddetle kınıyoruz. Her zaman Katar devletinin yanındayız." dedi.

Zorda olanların yanında olmayı vefa borcu olarak gördüklerini ifade eden Kaya, "Devletimizin yanında olan tüm ülkelerin yanında olmak zorundayız. Zalimlerin karşısında sessiz ve dilsiz kalırsak Siyonistlerden farkımız kalmaz. Müslüman görünen Suudi Arabistan ve Mısır, Siyonistler ile birlikte saldırıyor. Devletimizin her zaman yanında durmaya ve sesi olmaya mecburuz." diye konuştu.

Kaya, destek eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından bir süre "Biz geldik buradayız Katar'ın yanındayız", "Katar'a uzanan eller kırılsın", "Dik dur Katar eğilme Türk milleti seninle" şeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.