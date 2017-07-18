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İstanbul'da kara ve deniz trafiği felç! Tüm seferler...

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiği, deniz trafiği etkileniyor.

18 Temmuz 2017 Salı 10:48
İstanbul'da kara ve deniz trafiği felç! Tüm seferler...

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor.

HAVALİMANI METROSU KISMİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metro, su baskını nedeniyle Bakırköy'e kadar sefer yapıyor.

TRAMVAYLAR ÇALIŞMIYOR

T1 Bağcılar-Kabataş, T3 Kadıköy-Moda tramvaylarında seferke yapılamıyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi ve kuvvetli yağmur nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı.

Gemicilik acentesi GAC tarafından yayımlanan bültende dünyanın başlıca deniz yollarından olan boğazın 08:30'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Avrasya Tüneli'nde her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

HAVALİMANLARINDA RÖTARLAR VAR

Öte yandan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seferler rötarlı olarak gerçekleştiriliyor, bazı uçaklar ise diğer şehirlerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 10:48
  1. İstanbul Boğazı
  2. Atatürk Havalimanı-Yenikapı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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