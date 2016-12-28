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İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İstanbul'a bu gece saat 01.00’dekar geliyor ve 3 gün boyunca etkili olacak. Kar yağışı yarın ise etkisini arttıracak.

İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:24
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İstanbul'a bu gece saat 01.00’de kar geliyor ve 3 gün boyunca etkili olacak. Kar yağışı yarın ise etkisini arttıracak.Kar yağışı 3 gün boyunca devam edecek.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ALARMI!

Bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE YAĞMUR MARMARA'DA KAR

Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın bugün aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor. Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.

Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışlarının 4 gün boyunca aralıklarla Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı ve bölge genelinde ortalama 10 cm ve üzerinde kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor.

Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti. Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 
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