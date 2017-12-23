İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve AydosOrmanı civarında etkisini sürdürüyor.

Çanakkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar görüldü. Kar yağışı Çanakkalede gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.

Meteoroloji yetkilileri dün 50'den fazla ilde kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.