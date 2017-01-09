İstanbul'da kar kalınlığı 122 cm'ye ulaştı

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İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.



Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:



- Çatalca-Subaşı: 122 cm,

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI UYARI

Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 10-15 santimetre arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

CADDELER, SOKAKLAR KAR ALTINDA



Hava sıcaklığının eksilere düştüğü İstanbul'da,ana yollar açık olsa da caddeler ve sokaklar kar altında..

YARIN DA OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR

Bu nedenle, henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İstanbul Valiliği, yarın da okulları tatil edebilir.. Çocuklara tavsiyemiz yarın tatilmiş gibi karın keyfini çıkarın..