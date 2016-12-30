İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

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30 Aralık cuma günü itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den açıklama geldi. İstanbul hava durumu nasıl? Soğukların artmasıyla birlikte kar yağış Haberleri gelmeye başladı. Peki İstanbul'da kar kaç gün yağacak? İşte güncel hava durumu ve kar yağışı ile ilgili önemli uyarılar

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bu hafta sonu karlı geçecek. İstanbul'da kar yağışı 30 Aralık, 31 Aralık ve 1 Ocak pazar günü günü devam edecek. Sıcaklıkların ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. İşte gün gün İstanbul kar yağışı ve hava durumu raporu

İstanbul 30 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

30 Aralık cuma günü itibariyle İstanbul hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 1 en yüksek ise 4 derece olacak.

İstanbul 31 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

31 Aralık cumartesi günü itibariyle İstanbul hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -1 en yüksek ise 3 derece olacak.

İstanbul 01 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

01 Ocak pazar günü itibariyle İstanbul hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 0 en yüksek ise 4 derece olacak.

Peki kar yağışı İstanbul'da ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kar yağışı 02 Ocak itibariyle şehri terk edecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak