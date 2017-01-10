İstanbul'da kar durdu, buz çilesi başladı

İstanbul da Cuma akşamı başlayan ve 3 gündür yağan kar bu gece etkisini azalttı.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar sabaha kadar çalıştı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti.
SARKITLAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların da düşmesiyle üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlar sürücüler için tehlike oluşturdu.
DOYA DOYA EĞLENDİLER
Bazı vatandaşlar da temizlenemeyen ve yoğun kar birikintisi olan ara sokakların keyfini çıkararak gönüllerince eğlendiler.
İŞE GİTMEK ZORLAŞTI
İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar.
VATANDAŞ ZOR ANLAR YAŞADI
Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan ve karla kaplanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.