İstanbul'da kar başladı, trafik durdu!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı akşam saatlerinde birçok ilçede etkisini gösterdi. Trafik yoğunluğu ise yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da kar başladı, trafik durdu!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:48
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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı çok yoğun bir şekilde başladı. Kar, İstanbul'un bazı bölgelerini 10 dakika gibi kısa bir sürede beyaza bürüdü.

TRAFİK DURDU

Kar yağışının mesai bitimine denk gelmesiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliğinden, soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporunda, İstanbul'da 06.01.2017 Cuma günü beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 07.01.2017 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir. Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AKOM WHATSAPP HATTI KURDU

Kar yağışı sebebiyle mağdur olan vatandaşlar için AKOM tarafından WhatsApp hattı kuruldu.

Zor durumda kalan vatandaşlar 0552 153 00 34 numaralı telefona WhatsApp'tan konum ve fotoğraf atarak yardım isteyebilecekler.

 
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