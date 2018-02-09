İstanbul’da kalaycılık mesleğinin son temsilcileri

Hüseyin Dirikurt(54), yıllardır eşi Hanife Dirikurt(54) ve oğlu Cengiz Dirikurt(34) ile eskiyen ve kararan bakırları kalaylayarak geçimini sağlıyor. Sinop’a uğrayan aile, açık alanda bir yerde kalay yaparken objektiflere yansıdı.

Kalaycılığın baba mesleği olduğunu, çocukluğundan buyana yaklaşık 50 yıldır bu işi yaptığını, ömrünü bu mesleğe verdiğini belirten Hüseyin Dirikurt, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu, ömrünün yettiği kadar bu mesleği sürdüreceğini ifade etti.

İstanbul’da yaşadıklarını, Samsun’da kiralık evlerinin olduğunu, Türkiye’yi dolaşarak bu işi yaptıklarını anlatan Dirikurt, “Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Baba mesleğimiz, ata mesleğimiz kalaycılık. Vatandaşların biraz bakır kabı kullanmadığından dolayı, lokantalardan, restoranlardan bakır tabakları alıp kalaylıyoruz, sonra yerine teslim ediyoruz. Tanesini 5- 6 liraya yapıyoruz. Parlatıp yerine teslim ediyoruz. Yani kendimizi bildik bileli biz bu işi yapıyoruz. Aile boyu çalışıyoruz” dedi.