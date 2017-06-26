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İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İlaç yapımında kullanılan bazı ürünleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan şahıslarla birlikte 42 bin 284 adet kapsül halinde ilaç, 5 bin 890 gram toz halinde ilaç olmak üzere çok sayıda sağlık malzemesi de ele geçirildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:13
İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye ilaç yapımında kullanılan ürünleri sokan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 3 ayrı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsıların steroid ve preparatı adı verilen ilaçların hammaddelerini kaçak yollarla ülkeye getirdikleri kaydedildi. Kaçak yollarla getirdikleri ürünleri internet üzerinden piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şebeke ile birlikte “42 bin 284 adet kapsül halinde ilaç, 5 b,n 890 gram toz halinde ilaç, 9 bin 310 adet şişe içerisinde sıvı ilaç, 144 bin 179 adet boş ilaç kutusu, 100 litre hammadde, 3 Adet 80 Gram jel şeklinde ilaç, 280 adet tablet halinde ilaç, 100 adet Rusça ibareli Reçete” ile çok sayıda ilaç yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:13
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