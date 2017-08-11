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İstanbul'da kabus evi! Polisi görünce gözyaşlarına boğuldular

Zeytinburnu'nda elleri bağlanarak bir bodrum katında rehin tutulan dört İranlı polis tarafından kurtarıldı. İranlı şahıslar gözyaşları içerisinde kurtarılırken, şahıslardan 50 bin dolar fidye isteyen şüphelilerden Afgan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:09
İstanbul'da kabus evi! Polisi görünce gözyaşlarına boğuldular

Zeytinburnu'nda iddiaya göre dört İranlı, Afgan uyruklu çete tarafından kaçırıldı. Şahıslar , elleri bağlanarak bir bodrum kata konuldu. Mahalleli İranlıların seslerini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,yaptığı operasyonla şahısları rehin aldığı iddia edilen bir Afgan'ı yakaladı. Polis bodrum kata girdiğinde elleri bağlanmış halde dört İranlı buldu. İranlılar polis tarafından gözyaşları içerisinde kurtulurken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:09
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