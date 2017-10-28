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İstanbul'da jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı

TEM Otoyolu'nda, lastiklerinden biri olmayan tırın sürücüsünün ters şeride girip kıvılcımlar çıkartarak Ümraniye'de başladığı kaçışı Avrupa Yakası'nda polis tarafından durdurulmasıyla son buldu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:51
İstanbul'da jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayıp aracının sağ ön lastiği olmadan jant üstünde kıvılcım çıkartarak kaçan tır sürücüsü, ters şeritte kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde sağ ön lastiği olmadığı için kıvılcım çıkartarak ilerleyen ve dorsesi bulunmayan 31 KNZ 90 plakalı tırı durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, ters şeride girerek kaçmaya başladı.

Sürücü, yaklaşık 15 kilometre seyredip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek bir kilometre daha gittikten sonra sol şeritte yolu kesen ekipler tarafından durduruldu. Polis, kovalamaca sırasında zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı.

Araç sürücüsünü gözaltına alan ekipler, tırda yaptıkları aramalarda uyuşturucu özelliği bulunan bir miktar Maraş otu ele geçirdi.

Tır, Büyükşehir Belediyesine ait çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sürücünün, jantından kıvılcımlar çıkan tırla kaçışının bazı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:51
  1. Jant
  2. TIR
  3. İstanbul
  4. Anadolu Ajansı
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