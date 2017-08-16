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İstanbul'da jandarmadan sosyal medya gözaltısı

Sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Facebook üzerinden provakatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan M.İ., N.L., ve O.Ö. isimli şahısları tespit etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
İstanbul'da jandarmadan sosyal medya gözaltısı

Örgüt dokümanları

Şahıslar, İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden ev adreslerinde yakalandı. Şahıslardan M.İ.’nin ev aramasında; çok sayıda örgütsel doküman ile şahsın terör örgütü üyesi olan oğluna ait fotoğraflar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınmasını müteakip adli makamlara sevk edildi.

Milliyet

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
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