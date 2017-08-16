İstanbul'da jandarmadan sosyal medya gözaltısı

Örgüt dokümanları

Şahıslar, İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden ev adreslerinde yakalandı. Şahıslardan M.İ.’nin ev aramasında; çok sayıda örgütsel doküman ile şahsın terör örgütü üyesi olan oğluna ait fotoğraflar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınmasını müteakip adli makamlara sevk edildi.

Milliyet